Медведев посетит с официальным визитом Узбекистан

Премьер-министр Дмитрий Медведев на следующей неделе в ходе своего официального визита в Узбекистан встретится с руководством республики и примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. Об этом сообщает сайт правительства.

Переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым запланированы на 2 ноября. Как ожидается, в ходе встречи будет затронут широкий спектр актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая дальнейшее расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, промышленной и сельскохозяйственной областях. Кроме того, планируется рассмотреть ход реализации крупных совместных инфраструктурных и высокотехнологичных проектов.

"Особое внимание будет уделено практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в РФ в апреле 2017 года", говорится в сообщении.

В пресс-службе кабмина добавили, что по итогам переговоров готовится к подписанию пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов.

"Также запланирована отдельная встреча Дмитрия Медведева с Шавкатом Мирзиёевым", - отмечается в сообщении.

3 ноября в Ташкенте Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, где будут рассмотрены текущие вопросы торгово-экономической кооперации на пространстве СНГ.

" Запланирован также обмен мнениями по проблематике транспортного сообщения, сотрудничеству в машиностроении, АПК и другим темам", - говорится в сообщении.