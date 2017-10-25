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СНГ 25.10.2017 16:52

Медведев посетит с официальным визитом Узбекистан

Премьер-министр Дмитрий Медведев на следующей неделе в ходе своего официального визита в Узбекистан встретится с руководством республики и примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. Об этом сообщает сайт правительства.

Переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым запланированы на 2 ноября. Как ожидается, в ходе встречи будет затронут широкий спектр актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая дальнейшее расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, промышленной и сельскохозяйственной областях. Кроме того, планируется рассмотреть ход реализации крупных совместных инфраструктурных и высокотехнологичных проектов.

"Особое внимание будет уделено практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в РФ в апреле 2017 года", говорится в сообщении.

В пресс-службе кабмина добавили, что по итогам переговоров готовится к подписанию пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов.
"Также запланирована отдельная встреча Дмитрия Медведева с Шавкатом Мирзиёевым", - отмечается в сообщении.

3 ноября в Ташкенте Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, где будут рассмотрены текущие вопросы торгово-экономической кооперации на пространстве СНГ.
" Запланирован также обмен мнениями по проблематике транспортного сообщения, сотрудничеству в машиностроении, АПК и другим темам", - говорится в сообщении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]