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Бизнес и законодательство 25.10.2017 18:00

В Баку обсуждены вопросы деятельности азербайджано-болгарской МПК

Министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов и чрезвычайный посол Болгарии в Баку Мая Христова обсудили дальнейшую деятельность азербайджано-болгарской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как говорится в сообщении Минсельхоза, Г.Асадов проинформировал посла о деятельности межправкомиссии и отметил существующий потенциал для дальнейшего развития для развития экономических связей между двумя странами.

Министр также сообщил, что все предложения азербайджанской стороны по сотрудничеству будут обобщены и представлены на обсуждение на предстоящем заседании межправкомиссии.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БОЛГАРИЯ, МПК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]