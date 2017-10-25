В Баку обсуждены вопросы деятельности азербайджано-болгарской МПК

Министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов и чрезвычайный посол Болгарии в Баку Мая Христова обсудили дальнейшую деятельность азербайджано-болгарской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как говорится в сообщении Минсельхоза, Г.Асадов проинформировал посла о деятельности межправкомиссии и отметил существующий потенциал для дальнейшего развития для развития экономических связей между двумя странами.

Министр также сообщил, что все предложения азербайджанской стороны по сотрудничеству будут обобщены и представлены на обсуждение на предстоящем заседании межправкомиссии.

Б.Рустамбеков