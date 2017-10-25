В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 5,7 млн манатов на строительство новой дороги в Геранбойском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Средства для строительства новой дороги Делимеммедли-Муздурлар-Гырыглы будут выделены ОАО «Азеравтойол» из госбюджета Азербайджана на 2017 год.

Б.Рустамбеков