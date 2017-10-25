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25.10.2017 18:23

В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 5,7 млн манатов на строительство новой дороги в Геранбойском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Средства для строительства новой дороги Делимеммедли-Муздурлар-Гырыглы будут выделены ОАО «Азеравтойол» из госбюджета Азербайджана на 2017 год.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]