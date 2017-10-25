Халатность конвоиров привела к побегу заключенных в Азербайджане – Генпрокуратура и Минюст

Бегство заключенных Этибара Мамедова и Али Агами стало возможным в результате халатности конвоиров, говорится в совместном сообщении Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры Азербайджана.
«Предварительное расследование выявило, что побег арестованных Э.Мамедова и А.Агами во время этапирования стало возможным в результате несоблюдения караульным составом «Правил сопровождения арестованных лиц», - отмечается в документе.
В связи с данным фактом несколько сотрудников Пенитенциарной службы Министерства юстиции, в том числе командир конвойного состава, полковник-лейтенант юстиции Бахруз Абдуллаев, освобождены от занимаемых должностей.
Кроме того, уволены из органов юстиции восемь человек, в том числе начальник караула Джейхун Самедов, сопровождавшие вагон с заключенными.
По факту побега заключенных возбуждено уголовное дело по статьям 304.2.1 «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи группой лиц по предварительному сговору» и 308.2 «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия» УК Азербайджана. В связи с этим арестованы начальник караула Джейхун Самедов и его помощники Фуад Гаджиев и Турал Поладханов.
Как сообщалось, побег произошел во время стоянки поезда на станции Баланджары.
Э.Мамедов осужден по статье 234.4.3 "Торговля в больших количествах наркотическими веществами", А.Агами - по статьям 120.2.2 "Умышленное убийство из хулиганских побуждений" и 228 "Незаконное хранение огнестрельного оружия" Уголовного кодекса АР.
Р.Бабаев
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана
Баку предлагает Риму воспользоваться преимуществами транспортных коридоров и маршрутов Север-Юг и БТК
Баку и Брюссель ведут интенсивные переговоры по проекту соглашения о стратегическом партнерстве – глава МИД Азербайджана
SOCAR планирует новый формат для разработки месторождения Карабах
В Баку обсуждены вопросы деятельности азербайджано-болгарской МПК
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
Azeravtoyol получит 4,8 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
КНДР призвала ООН обсудить совместные военные учения США и Южной Кореи
Следствие выделило две версии нападения на замглавного редактора радиостанции «Эхо Москвы»
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Государственный Таможенный Комитет и Caspian European Club расширяют сотрудничество
В Гяндже прошел праздник русской песни. Фоторепортаж
В Баку говорили о русской школе изобразительного искусства и традициях азербайджанской культуры
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов