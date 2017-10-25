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Происшествия 25.10.2017 18:44

Халатность конвоиров привела к побегу заключенных в Азербайджане – Генпрокуратура и Минюст

Бегство заключенных Этибара Мамедова и Али Агами стало возможным в результате халатности конвоиров, говорится в совместном сообщении Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

«Предварительное расследование выявило, что побег арестованных Э.Мамедова и А.Агами во время этапирования стало возможным в результате несоблюдения караульным составом «Правил сопровождения арестованных лиц», - отмечается в документе.

В связи с данным фактом несколько сотрудников Пенитенциарной службы Министерства юстиции, в том числе командир конвойного состава, полковник-лейтенант юстиции Бахруз Абдуллаев, освобождены от занимаемых должностей.

Кроме того, уволены из органов юстиции восемь человек, в том числе начальник караула Джейхун Самедов, сопровождавшие вагон с заключенными.

По факту побега заключенных возбуждено уголовное дело по статьям 304.2.1 «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи группой лиц по предварительному сговору» и 308.2 «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия» УК Азербайджана. В связи с этим арестованы начальник караула Джейхун Самедов и его помощники Фуад Гаджиев и Турал Поладханов.

Как сообщалось, побег произошел во время стоянки поезда на станции Баланджары.

Э.Мамедов осужден по статье 234.4.3 "Торговля в больших количествах наркотическими веществами", А.Агами - по статьям 120.2.2 "Умышленное убийство из хулиганских побуждений" и 228 "Незаконное хранение огнестрельного оружия" Уголовного кодекса АР.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ, ПОБЕГ, ПРОКУРАТУРА


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