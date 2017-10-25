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Происшествия 25.10.2017 19:23

СГБ Азербайджана изъяла более $71,5 тыс., предназначенных для вывоза из страны контрабандным путем

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана провела операцию по изъятию крупной суммы иностранной валюты, предназначенной для вывоза из страны контрабандным путем, говорится в сообщении пресс-службы СГБ.

«В результате проведенных мер, сотрудниками СГБ задержаны жители Масаллинского района – Азер Бабаев, Мехман Гафарлы и Нофель Мамедов – подозреваемые в вывозе крупной суммы иностранной валюты из Азербайджана контрабандным путем. В результате осмотра у задержанных были обнаружены и изъяты денежные купюры в размере $71,5 тыс., 6,5 тыс. российских рублей и 4,361 тыс. манатов», - подчеркивается в сообщении.

По факту продолжаются операционно-розыскные мероприятия.

Н.Аббасова

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Тэги: СГБ, ВАЛЮТА, КОНТРАБАНДА, ИЗЪЯТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]