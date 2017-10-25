СГБ Азербайджана изъяла более $71,5 тыс., предназначенных для вывоза из страны контрабандным путем

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана провела операцию по изъятию крупной суммы иностранной валюты, предназначенной для вывоза из страны контрабандным путем, говорится в сообщении пресс-службы СГБ.
«В результате проведенных мер, сотрудниками СГБ задержаны жители Масаллинского района – Азер Бабаев, Мехман Гафарлы и Нофель Мамедов – подозреваемые в вывозе крупной суммы иностранной валюты из Азербайджана контрабандным путем. В результате осмотра у задержанных были обнаружены и изъяты денежные купюры в размере $71,5 тыс., 6,5 тыс. российских рублей и 4,361 тыс. манатов», - подчеркивается в сообщении.
По факту продолжаются операционно-розыскные мероприятия.
Н.Аббасова
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана
Баку предлагает Риму воспользоваться преимуществами транспортных коридоров и маршрутов Север-Юг и БТК
Баку и Брюссель ведут интенсивные переговоры по проекту соглашения о стратегическом партнерстве – глава МИД Азербайджана
SOCAR планирует новый формат для разработки месторождения Карабах
В Баку обсуждены вопросы деятельности азербайджано-болгарской МПК
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
Azeravtoyol получит 4,8 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
КНДР призвала ООН обсудить совместные военные учения США и Южной Кореи
Следствие выделило две версии нападения на замглавного редактора радиостанции «Эхо Москвы»
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Государственный Таможенный Комитет и Caspian European Club расширяют сотрудничество
В Гяндже прошел праздник русской песни. Фоторепортаж
В Баку говорили о русской школе изобразительного искусства и традициях азербайджанской культуры
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов