СГБ Азербайджана изъяла более $71,5 тыс., предназначенных для вывоза из страны контрабандным путем

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана провела операцию по изъятию крупной суммы иностранной валюты, предназначенной для вывоза из страны контрабандным путем, говорится в сообщении пресс-службы СГБ.

«В результате проведенных мер, сотрудниками СГБ задержаны жители Масаллинского района – Азер Бабаев, Мехман Гафарлы и Нофель Мамедов – подозреваемые в вывозе крупной суммы иностранной валюты из Азербайджана контрабандным путем. В результате осмотра у задержанных были обнаружены и изъяты денежные купюры в размере $71,5 тыс., 6,5 тыс. российских рублей и 4,361 тыс. манатов», - подчеркивается в сообщении.

По факту продолжаются операционно-розыскные мероприятия.

Н.Аббасова