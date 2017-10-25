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Регион 25.10.2017 19:40

Россия и Катар подписали соглашение о ВТС

Россия и Катар заключили межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС).

Подписи под документом в среду в Дохе поставили министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и государственный министр по делам обороны Катара Халид бен Мохаммад Аль-Аттыйя, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Также в присутствии двух министров представители "Рособоронэкспорта" и Минобороны Катара подписали меморандум и рамочный контракт в сфере ВТС.

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Тэги: РОССИЯ, КАТАР, ВТС, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]