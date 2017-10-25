Россия и Катар подписали соглашение о ВТС

Россия и Катар заключили межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС).

Подписи под документом в среду в Дохе поставили министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и государственный министр по делам обороны Катара Халид бен Мохаммад Аль-Аттыйя, сообщил корреспондент "Интерфакса".