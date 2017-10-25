Следствие выделило две версии нападения на замглавного редактора радиостанции «Эхо Москвы»

Следователи придерживаются двух основных версий в расследовании нападения на заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, сообщил в среду «Интерфаксу» ее адвокат Сергей Бадамшин.
«У следствия две версии: первая - это результат психической неуравновешенности, а вторая - спланированная акция с использованием человека, подготовленного для убийства», - сказал он, не уточняя деталей.
Бадамшин пояснил, что в ближайшее время Фельгенгауэр будет вручено постановление о признании ее потерпевшей.
Адвокат также рассказал, что в настоящее время следователи допрашивают сотрудников «Эха Москвы», которые находились в здании в момент нападения.
Нападение на Фельгенгауэр было совершено 23 октября днем в помещении радиостанции "Эхо Москвы".
Неизвестный прорвался в редакцию, ослепив охранника из газового баллончика, и нанес журналистке удар ножом в шею. Он был задержан и передан правоохранительным органам. Как выяснилось позже, нападавшим является 48-летний Борис Гриц.
Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство Фельгенгауэр. Свою вину фигурант признал частично.
В ходе допроса, он не смог рационально объяснить причину своего поступка, дав невразумительные показания. По его словам, напасть на журналистку, его побудило то, что она якобы преследовала его два месяца. При этом он утверждает, что преследование выражалось в телепатической форме с 2012 года. По его словам, журналистка "каждую ночь, используя телепатическую связь, изводила меня".
Как ожидается, в ближайшее время следствие назначит Грицу психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость.
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