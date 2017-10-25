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Дальнее зарубежье 25.10.2017 20:59

КНДР призвала ООН обсудить совместные военные учения США и Южной Кореи

Постпред Северной Кореи при ООН Ча Сон Нам обратился с призывом к Совбезу ООН срочно обсудить совместные военные учения, которые были проведены США и Южной Кореей близ берегов Корейского полуострова, передает в среду агентство AP.

Как отметил постпред КНДР в открытом письме, начавшиеся 16 октября учения "проводились с общей мобилизацией стратегических ядерных вооружений".

По словам Ча Сон Нама, США и Южная Корея начали проводить учения после того, как в прошлом месяце американский президент Дональд Трамп пообещал "полностью уничтожить" Северную Корею.

Ранее сообщалось, что военно-морские силы США и Южной Кореи проводят крупномасштабные совместные учения у берегов Корейского полуострова в Японском и Желтом морях.

Учения проходят в период с 16 по 26 октября.

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Тэги: ООН, КНДР, США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]