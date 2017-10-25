КНДР призвала ООН обсудить совместные военные учения США и Южной Кореи

Постпред Северной Кореи при ООН Ча Сон Нам обратился с призывом к Совбезу ООН срочно обсудить совместные военные учения, которые были проведены США и Южной Кореей близ берегов Корейского полуострова, передает в среду агентство AP.
Как отметил постпред КНДР в открытом письме, начавшиеся 16 октября учения "проводились с общей мобилизацией стратегических ядерных вооружений".
По словам Ча Сон Нама, США и Южная Корея начали проводить учения после того, как в прошлом месяце американский президент Дональд Трамп пообещал "полностью уничтожить" Северную Корею.
Ранее сообщалось, что военно-морские силы США и Южной Кореи проводят крупномасштабные совместные учения у берегов Корейского полуострова в Японском и Желтом морях.
Учения проходят в период с 16 по 26 октября.
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