КНДР призвала ООН обсудить совместные военные учения США и Южной Кореи

Постпред Северной Кореи при ООН Ча Сон Нам обратился с призывом к Совбезу ООН срочно обсудить совместные военные учения, которые были проведены США и Южной Кореей близ берегов Корейского полуострова, передает в среду агентство AP.

Как отметил постпред КНДР в открытом письме, начавшиеся 16 октября учения "проводились с общей мобилизацией стратегических ядерных вооружений".

По словам Ча Сон Нама, США и Южная Корея начали проводить учения после того, как в прошлом месяце американский президент Дональд Трамп пообещал "полностью уничтожить" Северную Корею.

Ранее сообщалось, что военно-морские силы США и Южной Кореи проводят крупномасштабные совместные учения у берегов Корейского полуострова в Японском и Желтом морях.

Учения проходят в период с 16 по 26 октября.