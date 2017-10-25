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Внутренняя политика 25.10.2017 23:34

Спецслужба Азербайджана уничтожила группу религиозных экстремистов, готовивших теракт на митинге оппозиции

Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана уничтожили группу религиозных экстремистов, готовивших теракт на митинге оппозиции, который должен пройти 28 октября в Баку, отмечается в сообщении СГБ.

В СГБ поступила информация о том, что группа религиозных экстремистов готовит теракты на территории Азербайджана. После соответствующих проверок данная информация получила подтверждение, и было принято решение о проведении неотложных мер.

«Было установлено, что группа людей, принявшая присягу одной из действующих за рубежом террористических группировок, собралась в доме гражданина Азербайджана Бахтияра Алекперова по прозвищу «Абдулла» в поселке Локбатан. Члены преступной группировки избрали Б.Алекперова своим «эмиром». С целью совершения череды терактов, члены группировки приобрели необходимые компоненты и кустарным способом изготовили взрывные и зажигательные устройства. 22 октября 2017 года они испытали их на территории поселка Локбатан», - отмечается в сообщении.

Оперативно-техническим путем было определено, что на своих встречах члены группировки пришли к согласию совершить теракт на митинге в Баку, который состоится 28 октября. Целью экстремистской группировки была дестабилизация и нарушение общественно-политического спокойствия в стране.

По уголовному делу, возбужденному в СГБ, было принято решение о привлечении установленных лиц к ответственности, 25 октября были проведены комплексные оперативные мероприятия по их задержанию.

«В ходе спецоперации члены преступной группировки Бахтияр Алекперов, Анар Масимли по прозвищу «Абу Юнис» и Джавид Гусейнли оказали сопротивление и открыли огонь из огнестрельного оружия. Оперативная группа в рамках, определенных законодательством, предприняла ответные меры и уничтожила экстремистов из служебного оружия», - отмечается в информации.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

А.Азизов

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Тэги: СГБ, ТЕРРОРИСТЫ, УНИЧТОЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]