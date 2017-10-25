Спецслужба Азербайджана уничтожила группу религиозных экстремистов, готовивших теракт на митинге оппозиции

Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана уничтожили группу религиозных экстремистов, готовивших теракт на митинге оппозиции, который должен пройти 28 октября в Баку, отмечается в сообщении СГБ.

В СГБ поступила информация о том, что группа религиозных экстремистов готовит теракты на территории Азербайджана. После соответствующих проверок данная информация получила подтверждение, и было принято решение о проведении неотложных мер.

«Было установлено, что группа людей, принявшая присягу одной из действующих за рубежом террористических группировок, собралась в доме гражданина Азербайджана Бахтияра Алекперова по прозвищу «Абдулла» в поселке Локбатан. Члены преступной группировки избрали Б.Алекперова своим «эмиром». С целью совершения череды терактов, члены группировки приобрели необходимые компоненты и кустарным способом изготовили взрывные и зажигательные устройства. 22 октября 2017 года они испытали их на территории поселка Локбатан», - отмечается в сообщении.

Оперативно-техническим путем было определено, что на своих встречах члены группировки пришли к согласию совершить теракт на митинге в Баку, который состоится 28 октября. Целью экстремистской группировки была дестабилизация и нарушение общественно-политического спокойствия в стране.

По уголовному делу, возбужденному в СГБ, было принято решение о привлечении установленных лиц к ответственности, 25 октября были проведены комплексные оперативные мероприятия по их задержанию.

«В ходе спецоперации члены преступной группировки Бахтияр Алекперов, Анар Масимли по прозвищу «Абу Юнис» и Джавид Гусейнли оказали сопротивление и открыли огонь из огнестрельного оружия. Оперативная группа в рамках, определенных законодательством, предприняла ответные меры и уничтожила экстремистов из служебного оружия», - отмечается в информации.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

А.Азизов