Азерпочт отбирает аудитора финотчетности за 2017-2019гг

ООО "Азерпочт" (Национальный почтовый оператор Азербайджана) отбирает компанию для проведения аудита финансовой отчетности общества за 2017-2019гг по Международным стандартам аудита (МСА).
Отбор проводится методом открытого тендера.
Компании, которые заинтересованы в участии в тендере, должны обладать соответствующими финансовыми и техническими возможностями.
Госпошлина за участие в тендере составляет 500 манатов.
Прием предложений по тендеру будет проводиться до 8 декабря, тендерная процедура состоится 11 декабря.
Контактный телефон: 493-56-00 (внутренний 120 и 121).
А.Азизов
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