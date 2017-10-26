Азерпочт отбирает аудитора финотчетности за 2017-2019гг

ООО "Азерпочт" (Национальный почтовый оператор Азербайджана) отбирает компанию для проведения аудита финансовой отчетности общества за 2017-2019гг по Международным стандартам аудита (МСА).

Отбор проводится методом открытого тендера.

Компании, которые заинтересованы в участии в тендере, должны обладать соответствующими финансовыми и техническими возможностями.

Госпошлина за участие в тендере составляет 500 манатов.

Прием предложений по тендеру будет проводиться до 8 декабря, тендерная процедура состоится 11 декабря.

Контактный телефон: 493-56-00 (внутренний 120 и 121).

А.Азизов