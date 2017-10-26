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Дальнее зарубежье 26.10.2017 09:07

Курды заявили о наступлении иракских войск к северу от Мосула

Иракские войска начали наступление на позиции курдских вооруженных формирований (пешмерга) к северо-западу от Мосула, сообщил в четверг Совет национальной безопасности Иракского Курдистана.

"Иракские войска и поддерживаемые Ираном силы народного ополчения Ирака обстреливают позиции пешмерга со стороны города Зумара к северо-западу от Мосула, сейчас идет наступление" - говорится в сообщении СБ, размещенном в твиттере.

Ранее представители Курдистана сообщали, что Багдад концертирует бронированные машины, танки и артиллерию в данном районе.

Обострение отношений между правительством Ирака и иракскими курдами произошло после проведеного в сентябре референдума о независимости Курдистана, на котором подавляющее большинство участников проголосовало "за". Багдад не признает итоги референдума, что вылилось в вооруженные столкновения правительственных войск и пешмерга.

Накануне курдское руководство предложило заморозить итоги референдума во избежание дальнейшего кровопролития и начать диалог с Багдадом.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]