Курды заявили о наступлении иракских войск к северу от Мосула

Иракские войска начали наступление на позиции курдских вооруженных формирований (пешмерга) к северо-западу от Мосула, сообщил в четверг Совет национальной безопасности Иракского Курдистана.

"Иракские войска и поддерживаемые Ираном силы народного ополчения Ирака обстреливают позиции пешмерга со стороны города Зумара к северо-западу от Мосула, сейчас идет наступление" - говорится в сообщении СБ, размещенном в твиттере.

Ранее представители Курдистана сообщали, что Багдад концертирует бронированные машины, танки и артиллерию в данном районе.

Обострение отношений между правительством Ирака и иракскими курдами произошло после проведеного в сентябре референдума о независимости Курдистана, на котором подавляющее большинство участников проголосовало "за". Багдад не признает итоги референдума, что вылилось в вооруженные столкновения правительственных войск и пешмерга.

Накануне курдское руководство предложило заморозить итоги референдума во избежание дальнейшего кровопролития и начать диалог с Багдадом.