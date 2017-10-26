Курды заявили о наступлении иракских войск к северу от Мосула

Иракские войска начали наступление на позиции курдских вооруженных формирований (пешмерга) к северо-западу от Мосула, сообщил в четверг Совет национальной безопасности Иракского Курдистана.
"Иракские войска и поддерживаемые Ираном силы народного ополчения Ирака обстреливают позиции пешмерга со стороны города Зумара к северо-западу от Мосула, сейчас идет наступление" - говорится в сообщении СБ, размещенном в твиттере.
Ранее представители Курдистана сообщали, что Багдад концертирует бронированные машины, танки и артиллерию в данном районе.
Обострение отношений между правительством Ирака и иракскими курдами произошло после проведеного в сентябре референдума о независимости Курдистана, на котором подавляющее большинство участников проголосовало "за". Багдад не признает итоги референдума, что вылилось в вооруженные столкновения правительственных войск и пешмерга.
Накануне курдское руководство предложило заморозить итоги референдума во избежание дальнейшего кровопролития и начать диалог с Багдадом.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 91 раз - Минобороны Азербайджана
Спецслужба Азербайджана уничтожила группу религиозных экстремистов, готовивших теракт на митинге оппозиции
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана
Нефть Brent подешевела до $58,3 за баррель
Манат подешевел к евро, укрепился к рублю
СГБ Азербайджана изъяла более $71,5 тыс., предназначенных для вывоза из страны контрабандным путем
Халатность конвоиров привела к побегу заключенных в Азербайджане – Генпрокуратура и Минюст
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека, еще 12 пострадали - МВД
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
Azeravtoyol получит 4,8 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Nar продолжает работы по усовершенствованию сети
Государственный Таможенный Комитет и Caspian European Club расширяют сотрудничество
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов