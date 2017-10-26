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Дальнее зарубежье 26.10.2017 09:18

Трамп рассказал о пользе налаживания отношений между РФ и США для решения проблемы КНДР

Налаживание отношений между США и РФ было бы полезным и поспособствовало бы урегулированию ситуации на Корейском полуострове, считает американский президент Дональд Трамп.

"Я думаю, это было бы здорово, если бы мы поладили с Россией. Я не считаю, что это неправильно. Это держава, ядерная держава. Я думаю, у нас могли бы быть хорошие отношения", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По мнению Трампа, "ситуацию с Северной Кореей было бы легче урегулировать", имея хорошие отношения между США и РФ.

Он также подчеркнул, что "было бы великолепно", если бы Соединенные Штаты "могли говорить и с Китаем, и с Россией, потому что Китай помогает США". "И, возможно, Россия идет другим путем и вредит тому, что у нас получается. И когда я говорю "может быть", я думаю, что точно знаю, о чем говорю", - отметил Трамп.

"Если бы у нас были (хорошие - ИФ) отношения с РФ, это было бы хорошо, а не плохо", - заключил американский лидер.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]