Агролизинг отказался от проведения отбора страховщика по каско

ОАО "Агролизинг" отказалось от проведения отбора страховой компании для каско-страхования автотранспортных средств, имеющихся на балансе общества, отмечается в объявлении общества.

Отбор проводился методом опроса котировок.

Агролизинг планировал застраховать по каско 15 автомобилей.

При этом Агролизинг не уточняет причину отказа от проведения отбора.

Агролизинг входит в структуру министерства сельского хозяйства.

А.Азизов