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Финансы 26.10.2017 09:09

Агролизинг отказался от проведения отбора страховщика по каско

ОАО "Агролизинг" отказалось от проведения отбора страховой компании для каско-страхования автотранспортных средств, имеющихся на балансе общества, отмечается в объявлении общества.

Отбор проводился методом опроса котировок.

Агролизинг планировал застраховать по каско 15 автомобилей.

При этом Агролизинг не уточняет причину отказа от проведения отбора.

Агролизинг входит в структуру министерства сельского хозяйства.

А.Азизов

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Тэги: АГРОЛИЗИНГ, СТРАХОВЩИК, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]