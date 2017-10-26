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Дальнее зарубежье 26.10.2017 09:34

Пилоты американских истребителей F-35А снова пожаловались на кислородное голодание

Пилоты истребителей-бомбардировщиков F-35А ВВС США с июня пять раз после полетов сообщали о симптомах, похожих на кислородное голодание, передает Air Force со ссылкой на представителя Пентагона Джо Деллаведова.

Издание напоминает, что полеты этих истребителей были временно приостановлены 9 июня на базе вооруженных сил США в Аризоне после того, как летчики с мая по июнь несколько раз жаловались на появление симптомов, похожих на гипоксию. Причины плохого самочувствия у пилотов не были выявлены, а полеты на F-35А возобновились с 21 июня, отмечается в сообщении.

С тех пор произошло еще пять подобных случаев, зафиксированных на трех разных базах США, пишет издание.

По словам Дж.Деллаведова, "такие инциденты представляют собой реальную опасность для авиации".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]