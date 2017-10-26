Пилоты американских истребителей F-35А снова пожаловались на кислородное голодание

Пилоты истребителей-бомбардировщиков F-35А ВВС США с июня пять раз после полетов сообщали о симптомах, похожих на кислородное голодание, передает Air Force со ссылкой на представителя Пентагона Джо Деллаведова.
Издание напоминает, что полеты этих истребителей были временно приостановлены 9 июня на базе вооруженных сил США в Аризоне после того, как летчики с мая по июнь несколько раз жаловались на появление симптомов, похожих на гипоксию. Причины плохого самочувствия у пилотов не были выявлены, а полеты на F-35А возобновились с 21 июня, отмечается в сообщении.
С тех пор произошло еще пять подобных случаев, зафиксированных на трех разных базах США, пишет издание.
По словам Дж.Деллаведова, "такие инциденты представляют собой реальную опасность для авиации".
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 91 раз - Минобороны Азербайджана
Спецслужба Азербайджана уничтожила группу религиозных экстремистов, готовивших теракт на митинге оппозиции
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов – Минобороны Азербайджана
Нефть Brent подешевела до $58,3 за баррель
Манат подешевел к евро, укрепился к рублю
СГБ Азербайджана изъяла более $71,5 тыс., предназначенных для вывоза из страны контрабандным путем
Халатность конвоиров привела к побегу заключенных в Азербайджане – Генпрокуратура и Минюст
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека, еще 12 пострадали - МВД
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
Azeravtoyol получит 4,8 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Nar продолжает работы по усовершенствованию сети
Государственный Таможенный Комитет и Caspian European Club расширяют сотрудничество
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов