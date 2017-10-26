AzInTelecom отбирает аудитора финотчетности за 2017-2019гг

ООО "Azerbaijan International Telecom" (AzInTelecom) отбирает компанию для проведения аудита финансовой отчетности общества за 2017-2019гг.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Компании, которые заинтересованы в участии в тендере, должны обладать опытом проведения аудита в крупных банках, кредитных организациях, госструктурах, в международных и иностранных компаниях.

Госпошлина за участие в тендере составляет 500 манатов.

Прием предложений по тендеру будет проводиться до 8 декабря, тендерная процедура состоится 11 декабря.

Контактный телефон: 200-00-74/72.

AzInTelecom входит в структуру министерства транспорта, связи и высоких технологий. Общество занимается сертификацией, обменом международного трафика и выполняет функции Data Center.

А.Азизов