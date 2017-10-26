Манат подешевел к евро, укрепился к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 26 октября сохранил на уровне 1,7002 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 26 октября ЦБА установил 2,0107 манат/1EUR (25 октября – 1,9991 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 26 октября установил на уровне 0,0294 манат/1RUB (25 октября - 0,0295 манат/1RUB).

Н.Аббасова