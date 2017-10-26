Трамп поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК компартии Китая

Президент США Дональд Трамп в телефонной беседе с генсеком ЦК КПК председателем КНР Си Цзиньпином поздравил китайского коллегу с переизбранием по итогам 19-го закрывшегося накануне съезда КПК на высший руководящий партийный пост.
"Поговорил с президентом Китая Си, чтобы поздравить его с избранием на высокий пост. Мы также обсудили Северную Корею и торговлю, - две важные темы!", -написалТрамп в своем твиттере.
МИД КНР в сообщении о состоявшейся телефонной беседе отметил, что американский президент заявил, что внимательно следил за новостями, касающимися "важных направлений политики, провозглашенных председателем Си Цзиньпином на съезде".
"Народ США приветствует мой предстоящий государственный визит в Китай, а я жду встречи с председателем Си в Пекине, чтобы обменяться мнениями по вопросам американо-китайского сотрудничества и международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес", - цитирует МИД Китая заявление Трампа.
Си Цзиньпин, как говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, поблагодарил Трампа за поздравление, а также подчеркнул, что "Китай придает большое значение китайско-американским отношениям и готов к их длительному и здоровому развитию на основе взаимного уважения и взаимной выгоды". Он выразил надежду на то, что предстоящий визит Трампа в Пекин будет способствовать этому.
Трамп посетит Китай в первой половине ноября текущего года в ходе своего азиатского турне. В интервью телеканалу Fox News Трамп назвал Си Цзиньпина "влиятельным" и "очень хорошим" человеком, с которым у него сложились "очень хорошие отношения".
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