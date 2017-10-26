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Дальнее зарубежье 26.10.2017 10:29

Трамп поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК компартии Китая

Президент США Дональд Трамп в телефонной беседе с генсеком ЦК КПК председателем КНР Си Цзиньпином поздравил китайского коллегу с переизбранием по итогам 19-го закрывшегося накануне съезда КПК на высший руководящий партийный пост.

"Поговорил с президентом Китая Си, чтобы поздравить его с избранием на высокий пост. Мы также обсудили Северную Корею и торговлю, - две важные темы!", -написалТрамп в своем твиттере.

МИД КНР в сообщении о состоявшейся телефонной беседе отметил, что американский президент заявил, что внимательно следил за новостями, касающимися "важных направлений политики, провозглашенных председателем Си Цзиньпином на съезде".

"Народ США приветствует мой предстоящий государственный визит в Китай, а я жду встречи с председателем Си в Пекине, чтобы обменяться мнениями по вопросам американо-китайского сотрудничества и международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес", - цитирует МИД Китая заявление Трампа.

Си Цзиньпин, как говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, поблагодарил Трампа за поздравление, а также подчеркнул, что "Китай придает большое значение китайско-американским отношениям и готов к их длительному и здоровому развитию на основе взаимного уважения и взаимной выгоды". Он выразил надежду на то, что предстоящий визит Трампа в Пекин будет способствовать этому.

Трамп посетит Китай в первой половине ноября текущего года в ходе своего азиатского турне. В интервью телеканалу Fox News Трамп назвал Си Цзиньпина "влиятельным" и "очень хорошим" человеком, с которым у него сложились "очень хорошие отношения".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]