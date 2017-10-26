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Наука и образование 26.10.2017 10:35

Диагностическая оценка знаний учителей в Азербайджане в 2018 году обойдется государству в 70,5 млн манат

Правительство Азербайджана в 2018 году на финансирование ряда государственных образовательных программ и мероприятий из госбюджета планирует выделить 362,7 млн. манатов.

Согласно бюджетным материалам, на эти цели будет направлено 18,1% всех средств, предусмотренных в госбюджете на 2018 год на сферу образования.

В частности, на финансирование проведения диагностической оценки знаний и навыков учителей в 26 городах и районах Азербайджана будет направлено 70,5 млн. манат.

Кроме этого, 20,1 млн манатов планируется направить на обеспечение бесплатными учебниками школьников и закупку методических пособий (рост по сравнению с 2017 годом в 2,6 раза), на развитие системы информатизации в сфере образования – 20,1 млн манатов (рост на 39,2%), на применение новой системы финансирования в вузах – 160,9 млн манатов (рост на 6,6%), на открытие групп дошкольного образования в общеобразовательных школах – 24,4 млн манатов, остальное – на другие программы.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БЮДЖЕТ, ОБРАЗОВАНИЕ, ФИНАНСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]