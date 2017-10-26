Диагностическая оценка знаний учителей в Азербайджане в 2018 году обойдется государству в 70,5 млн манат

Правительство Азербайджана в 2018 году на финансирование ряда государственных образовательных программ и мероприятий из госбюджета планирует выделить 362,7 млн. манатов.

Согласно бюджетным материалам, на эти цели будет направлено 18,1% всех средств, предусмотренных в госбюджете на 2018 год на сферу образования.

В частности, на финансирование проведения диагностической оценки знаний и навыков учителей в 26 городах и районах Азербайджана будет направлено 70,5 млн. манат.

Кроме этого, 20,1 млн манатов планируется направить на обеспечение бесплатными учебниками школьников и закупку методических пособий (рост по сравнению с 2017 годом в 2,6 раза), на развитие системы информатизации в сфере образования – 20,1 млн манатов (рост на 39,2%), на применение новой системы финансирования в вузах – 160,9 млн манатов (рост на 6,6%), на открытие групп дошкольного образования в общеобразовательных школах – 24,4 млн манатов, остальное – на другие программы.

Б.Рустамбеков