Российские военные сопроводили 200 сирийских беженцев в места проживания

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) организовали возвращение еще одной группы беженцев из самого крупного в провинции Алеппо центра временного проживания, сообщил журналистам представитель ЦПВС Андрей Кирикович. "ЦПВС совместно с администрацией Алеппо, обеспечил переселение беженцев из лагеря беженцев "Джибрин" в населенный пункт Маскана. И обеспечил безопасность на маршруте", - пояснил он.
По его словам, процесс возвращения беженцев разделен на несколько этапов. Это позволило оперативно расселить почти все крупные лагеря в Сирии. В частности, в лагере "Джибрин" осталось не более 6 тыс. человек. Он отметил, что после освобождения от террористов определенного района сирийские саперы при поддержке российских специалистов из Международного противоминного центра проводят очистку населенных пунктов от мин.
Затем представители ЦПВС при содействии сирийских властей выясняют местонахождение семей, которые были вынуждены покинуть свои дома, и координируют восстановление разрушенных жилищ и первичной инфраструктуры. После этого представители Центра обеспечивают безопасный проезд беженцев к месту постоянного проживания. Российские военные также направляют гуманитарные конвои в недавно заселенные и не до конца восстановленные города и деревни Сирии и контролируют режим прекращения огня.
Только в 2017 году домой вернулись 660 тыс. внутренних переселенцев и тех, кто искал убежища за границей. С 2015 года 1 млн. 126 тысяч сирийцев вернулись домой. Процесс координируют правительство Сирии и ЦПВС. Российские военные не только доставляют в освобожденные районы продукты и медикаменты, но и помогают восстанавливать инфраструктуру. При этом Россия - единственная страна, которая оказывает помощь Сирии в гуманитарном разминировании и медицинской помощи жителям освобожденных населенных пунктов.
В ближайшее время Центр по примирению враждующих сторон планирует расширить гуманитарную деятельность в Сирии. В Тартус доставлено более 4 тысяч тонн российских стройматериалов, а также специальная строительная техника. Все это отправят в наиболее пострадавшие от действий террористов районы.
Власти Азербайджана намерены вести решительную борьбу с радикальными религиозными экстремистами
Назарбаев примет участие в открытии железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
В Баку в рамках ротации вернулась группа военнослужащих, действующих в составе международной миротворческой миссии в Афганистане
Транспортировка нефти по трубопроводу БТД в 2021 году превысит 31 млн тонн
Власти Азербайджана планируют в 2019-2021гг сократить капвложения из госбюджета
Акционеры AFB Bank соберутся на внеочередное заседание в декабре
Религиозные экстремисты, ликвидированные СГБ Азербайджана, изготавливали «Коктейль Молотова» - прокуратура
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
Диагностическая оценка знаний учителей в Азербайджане в 2018 году обойдется государству в 70,5 млн манат
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
Azeravtoyol получит 4,8 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Азербайджанский вуз был представлен на образовательной выставке в Москве
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по услуге поездок на такси
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов