Российские военные сопроводили 200 сирийских беженцев в места проживания

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) организовали возвращение еще одной группы беженцев из самого крупного в провинции Алеппо центра временного проживания, сообщил журналистам представитель ЦПВС Андрей Кирикович. "ЦПВС совместно с администрацией Алеппо, обеспечил переселение беженцев из лагеря беженцев "Джибрин" в населенный пункт Маскана. И обеспечил безопасность на маршруте", - пояснил он.

По его словам, процесс возвращения беженцев разделен на несколько этапов. Это позволило оперативно расселить почти все крупные лагеря в Сирии. В частности, в лагере "Джибрин" осталось не более 6 тыс. человек. Он отметил, что после освобождения от террористов определенного района сирийские саперы при поддержке российских специалистов из Международного противоминного центра проводят очистку населенных пунктов от мин.

Затем представители ЦПВС при содействии сирийских властей выясняют местонахождение семей, которые были вынуждены покинуть свои дома, и координируют восстановление разрушенных жилищ и первичной инфраструктуры. После этого представители Центра обеспечивают безопасный проезд беженцев к месту постоянного проживания. Российские военные также направляют гуманитарные конвои в недавно заселенные и не до конца восстановленные города и деревни Сирии и контролируют режим прекращения огня.

Только в 2017 году домой вернулись 660 тыс. внутренних переселенцев и тех, кто искал убежища за границей. С 2015 года 1 млн. 126 тысяч сирийцев вернулись домой. Процесс координируют правительство Сирии и ЦПВС. Российские военные не только доставляют в освобожденные районы продукты и медикаменты, но и помогают восстанавливать инфраструктуру. При этом Россия - единственная страна, которая оказывает помощь Сирии в гуманитарном разминировании и медицинской помощи жителям освобожденных населенных пунктов.

В ближайшее время Центр по примирению враждующих сторон планирует расширить гуманитарную деятельность в Сирии. В Тартус доставлено более 4 тысяч тонн российских стройматериалов, а также специальная строительная техника. Все это отправят в наиболее пострадавшие от действий террористов районы.