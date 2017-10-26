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Транспорт и связь 26.10.2017 10:45

Buta Airways меняет терминал вылета самолетов из Баку

Азербайджанский лоукостер авиакомпания Buta Airways с 29 октября 2017 года все вылеты из Баку будет осуществляться через Северный вход второго терминала Международного аэропорта Гейдар Алиев, отмечается в сообщении ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

«Второй терминал отвечает всем международным требованиям по эксплуатации гражданских аэропортов. Прилеты лоукостер планирует осуществлять, как и прежде, в Терминал 1», - подчеркивается в информации.

По данным AZAL, в связи со сменой терминала, изменится и маршрут экспресс-автобуса BakuBus H1 AirportExpress. Дополнительная остановка появится у зоны вылета второго терминала.

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Н.Аббасова

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Тэги: BUTA/AIRWAYS, ТЕРМИНАЛ, СМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]