Buta Airways меняет терминал вылета самолетов из Баку

Азербайджанский лоукостер авиакомпания Buta Airways с 29 октября 2017 года все вылеты из Баку будет осуществляться через Северный вход второго терминала Международного аэропорта Гейдар Алиев, отмечается в сообщении ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

«Второй терминал отвечает всем международным требованиям по эксплуатации гражданских аэропортов. Прилеты лоукостер планирует осуществлять, как и прежде, в Терминал 1», - подчеркивается в информации.

По данным AZAL, в связи со сменой терминала, изменится и маршрут экспресс-автобуса BakuBus H1 AirportExpress. Дополнительная остановка появится у зоны вылета второго терминала.

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Н.Аббасова