Осведомитель ФБР по урановой сделке выступит в конгрессе США

Министерство юстиции США дало разрешение осведомителю ФБР выступить в заинтересованных комитетах американского конгресса с информацией, касающейся американо-российской ядерной сделки и связанных с ней коррупцией, информирует интернет-портал издания "Хилл".

"Сегодня вечером (в среду по местному времени - ИФ) минюст разрешил осведомителю раскрыть (в комитетах конгресса - ИФ)... информацию и документы, касающихся, предположительно, подкупа и коррупции по сделкам на урановом рынке, включая, но не ограничиваясь, Вадимом Микериным, компаниями "Росатом", "Тенекс", Uranium One, и Фондом Клинтона", - сообщила представитель министерства Сара Флорес.

Имя осведомителя не разглашается. Ранее он хотел раскрыть коррупционные схемы, однако не мог этого сделать, так как был связан соглашением о неразглашении с администрацией экс-президента Барака Обамы.

В США разразился очередной скандал, связанный с тем, что, будучи госсекретарем США, Хилари Клинтон не только допустила сделку, по которой крупный производитель урана для американской атомной энергетики Uranium One фактически перешел под контроль российского правительства, но и получила подозрительные суммы денег, связанные с руководством этой компании.

Ранее американский суд приговорил российского бизнесмена Вадима Микерина к четырем годам тюрьмы. Его обвинили в том, что он, являясь главой дочерней компании "Росатома" TENAM Corp., участвовал в "откатах" за урановые сделки. Микерин признал себя виновным в сговоре с целью отмывания средств, полученных незаконным путем.