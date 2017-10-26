Осведомитель ФБР по урановой сделке выступит в конгрессе США

Министерство юстиции США дало разрешение осведомителю ФБР выступить в заинтересованных комитетах американского конгресса с информацией, касающейся американо-российской ядерной сделки и связанных с ней коррупцией, информирует интернет-портал издания "Хилл".
"Сегодня вечером (в среду по местному времени - ИФ) минюст разрешил осведомителю раскрыть (в комитетах конгресса - ИФ)... информацию и документы, касающихся, предположительно, подкупа и коррупции по сделкам на урановом рынке, включая, но не ограничиваясь, Вадимом Микериным, компаниями "Росатом", "Тенекс", Uranium One, и Фондом Клинтона", - сообщила представитель министерства Сара Флорес.
Имя осведомителя не разглашается. Ранее он хотел раскрыть коррупционные схемы, однако не мог этого сделать, так как был связан соглашением о неразглашении с администрацией экс-президента Барака Обамы.
В США разразился очередной скандал, связанный с тем, что, будучи госсекретарем США, Хилари Клинтон не только допустила сделку, по которой крупный производитель урана для американской атомной энергетики Uranium One фактически перешел под контроль российского правительства, но и получила подозрительные суммы денег, связанные с руководством этой компании.
Ранее американский суд приговорил российского бизнесмена Вадима Микерина к четырем годам тюрьмы. Его обвинили в том, что он, являясь главой дочерней компании "Росатома" TENAM Corp., участвовал в "откатах" за урановые сделки. Микерин признал себя виновным в сговоре с целью отмывания средств, полученных незаконным путем.
Власти Азербайджана намерены вести решительную борьбу с радикальными религиозными экстремистами
Назарбаев примет участие в открытии железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
В Баку в рамках ротации вернулась группа военнослужащих, действующих в составе международной миротворческой миссии в Афганистане
Транспортировка нефти по трубопроводу БТД в 2021 году превысит 31 млн тонн
Власти Азербайджана планируют в 2019-2021гг сократить капвложения из госбюджета
Акционеры AFB Bank соберутся на внеочередное заседание в декабре
Религиозные экстремисты, ликвидированные СГБ Азербайджана, изготавливали «Коктейль Молотова» - прокуратура
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
Диагностическая оценка знаний учителей в Азербайджане в 2018 году обойдется государству в 70,5 млн манат
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
Azeravtoyol получит 4,8 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Азербайджанский вуз был представлен на образовательной выставке в Москве
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по услуге поездок на такси
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов