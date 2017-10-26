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Макроэкономика 26.10.2017 10:54

Инвестиции в основной капитал в Азербайджане в 2017г сократятся на 8%

Объем инвестиций в основной капитал в 2017 году в Азербайджане составит 15 млрд 717,7 млн манатов, что на 8,3% меньше показателя 2016 года.

Согласно бюджетным материалам, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", в 2016 году спад инвестиций в основной капитал по сравнению с 2015 годом составил 21,7%.

По прогнозам правительства, объем иностранных инвестиций в основной капитал в 2017 году составит 8 млрд 400 млн манатов (спад на 20,4%), внутренних - 7 млрд 317,2 млн манатов (рост на 8,4%).

В 2017 году 7 млрд 391 млн манатов всех капвложений будет направлено в нефтегазовый сектор экономики, 8 млрд 326,7 млн манатов - в ненефтяной сектор.

Из общего объема инвестиций в основной капитал в 2017 году 5 млрд 457,7 млн манатов составят государственные инвестиции, 10 млрд 259,9 млн манатов - частные.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАПВЛОЖЕНИЯ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]