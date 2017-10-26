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Инфраструктура и тендеры 26.10.2017 10:59

Азерсу отбирает подрядчика на строительство механических частей водоочистных установок в трех городах Азербайджана

ОАО "Азерсу" объявило тендер на выбор подрядчика для строительства механических частей установок по очистке сточных вод (УОСВ) в городах Агдаш, Бейлаган и Агджабеди и канализационного коллектора в городе Бейлаган, отмечается в объявлении общества.

Отбор проводится в рамках 3-го проекта «Инвестиционная программа по водоснабжению и канализации», реализуемого совместно правительством Азербайджана и Азиатским банком развития (АБР).

В обязанности подрядчика будет входить: строительство в Агдаше, Бейлагане и Агджабеди механических частей установок по очистке сточных вод мощностью 10 тыс. кубометров в сутки каждая, а также приходящего в УОСВ канализационного коллектора в Бейлагане длиной 2 км.

Для каждой из УОСВ в трех городах планируется строительство: здания для охраны, административного и трансформаторного зданий, водохранилище для питьевой воды и насосные станции, внешние и внутренние системы электроснабжения и прочая инфраструктура.

Тендерные предложения компаний принимаются до 11 декабря 2017 года. Тендерная процедура состоится 12 декабря.

Как сообщалось, инвестиционная программа по водоснабжению и канализации в Азербайджане включает работы по реконструкции систем водоснабжения и канализации в городах Гейчай, Агдаш, Бейлаган и Агджебеди.

Правительство Азербайджана и АБР подписали соглашение о кредите на сумму $150 млн - третьем транше в рамках «Инвестиционной программы для систем по водоснабжению и канализации». Из выделенной суммы кредита $122,16 млн будут использованы для финансирования реконструкции систем по водоснабжению и канализации в городе Агжабеди, $27,84 млн – города Нахчыван.

Первый транш многотраншевого финансирования (MFF) в размере $600 млн, одобренного АБР для Азербайджана, составил $75 млн, второй - $300 млн.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За 18-летний период сотрудничества АБР утвердил выделение Азербайджану кредита в размере свыше $3 млрд.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРСУ, ПОДРЯДЧИК, ОТБОР


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]