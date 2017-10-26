Шведский Nordea Bank уволит 6 тысяч сотрудников для сокращения расходов

Nordea Bank, один из крупнейших банков Скандинавии, принял решение сократить до 6 тыс. сотрудников, включая 2 тыс. консультантов, для сохранения конкурентоспособности.
Сокращение штата приведет к списаниям в размере 100-150 млн евро в четвертом квартале 2017 года и дополнительным расходам в течение последующих четырех лет, пишет Financial Times со ссылкой на заявление гендиректора банка Каспера фон Коскулла.
Ранее банк объявил о планах перенести штаб-квартиру из Швеции в Финляндию. Также в четверг Nordea Bank отчитался о снижении операционной прибыли в третьем квартале 2017 года на 5%, до 1,09 млрд евро, что в целом совпало с прогнозами рынка. Чистый процентный доход банка вырос на 1%, до 1,19 млрд евро, расходы увеличились на 2%, до 1,2 млрд евро.
Власти Азербайджана намерены вести решительную борьбу с радикальными религиозными экстремистами
Назарбаев примет участие в открытии железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
В Баку в рамках ротации вернулась группа военнослужащих, действующих в составе международной миротворческой миссии в Афганистане
Транспортировка нефти по трубопроводу БТД в 2021 году превысит 31 млн тонн
Власти Азербайджана планируют в 2019-2021гг сократить капвложения из госбюджета
Акционеры AFB Bank соберутся на внеочередное заседание в декабре
Религиозные экстремисты, ликвидированные СГБ Азербайджана, изготавливали «Коктейль Молотова» - прокуратура
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
Диагностическая оценка знаний учителей в Азербайджане в 2018 году обойдется государству в 70,5 млн манат
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
Azeravtoyol получит 4,8 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Азербайджанский вуз был представлен на образовательной выставке в Москве
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по услуге поездок на такси
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов