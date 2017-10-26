Шведский Nordea Bank уволит 6 тысяч сотрудников для сокращения расходов

Nordea Bank, один из крупнейших банков Скандинавии, принял решение сократить до 6 тыс. сотрудников, включая 2 тыс. консультантов, для сохранения конкурентоспособности.

Сокращение штата приведет к списаниям в размере 100-150 млн евро в четвертом квартале 2017 года и дополнительным расходам в течение последующих четырех лет, пишет Financial Times со ссылкой на заявление гендиректора банка Каспера фон Коскулла.

Ранее банк объявил о планах перенести штаб-квартиру из Швеции в Финляндию. Также в четверг Nordea Bank отчитался о снижении операционной прибыли в третьем квартале 2017 года на 5%, до 1,09 млрд евро, что в целом совпало с прогнозами рынка. Чистый процентный доход банка вырос на 1%, до 1,19 млрд евро, расходы увеличились на 2%, до 1,2 млрд евро.