Снижение цен на нефть на $5 за баррель приведет к сокращению доходов Госнефтефонда Азербайджана на $467 млн

Правительство Азербайджана отмечает наличие в 2018 году ряда внутренних и внешних фискальных рисков, которые могут оказать прямое и косвенное влияние на бюджетную и макроэкономическую стабильность в стране.

Согласно бюджетным материалам на следующий год, все возможные риски разделены на две группы.

К первой группе относятся риски, связанные с внешней средой. Основным риском в этом направлении является снижение цен на нефть на мировых рынках, которое может привести к уменьшению доходов госбюджета Азербайджана и поступлений в Госнефтефонд (ГНФАР).

В частности, по оценкам Минфина, снижение мировых цен на нефть на $5 за баррель приведет к уменьшению доходов госбюджета Азербайджана на 62,5 млн манатов, доходов ГНФАР – на 794 млн манатов (на $467 млн по текущему курсу - ИФ).

К этой же группе относятся риски, связанные с возможным резким ростом процентных ставок на международных финансовых рынках. "При такой ситуации неизбежным станет рост расходов, связанных с заимствованиями на внешних рынках. Это привет к росту расходов государственного и частного сектора на проведение заимствований, к сокращению поступлений по налогу на прибыль в госбюджет Азербайджана", - указывается в документах Минфина.

Кроме этого, замедление экономической активности в странах-партнерах может привести к снижению темпов роста экономики Азербайджана и сокращению ненефтяных доходов госбюджета.

Ко второй группе относятся риски, связанные с внутренней средой. В этом направлении основные риски связаны с возможными вызовами в финансово-банковской системе, ростом расходов на реструктуризацию банков. "В целом, риски, возможные в финансово-банковской системе могут привести к росту расходов госбюджета и оказать прямое влияние на макроэкономическую сбалансированность", - отмечается в бюджетных материалах.

А.Азизов