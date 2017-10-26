Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0107 RUR   0.0294 GBR   2.2553 TRY   0.4527

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.90 Brent   57.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 19° Завтра 12° 17° 28 Окт 14° 19° 29 Окт 13° 22°

Карабахский конфликт 26.10.2017 11:41

Телеведущий шоу на CNN включен в «черный список» по Нагорному Карабаху – МИД Азербайджана

Телеведущий шоу на CNN, американский шеф-повар Энтони Бурден включен в «черный список» МИД Азербайджана за незаконное посещение оккупированных территорий страны, заявил пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев в интервью известному американскому медийному изданию «Buzzfeed news».

«Э.Бурден включен в «черный список» нежелательных лиц за проявление неуважения к территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и нарушение азербайджанского законодательства», - отметил Х.Гаджиев.

«Мы сожалеем, что Бурден превратился в инструмент оправдания оккупации Арменией территории Азербайджана и пропаганду сокрытии этого факта. Подготовка шоу-программы на тему кухни на оккупированных территориях является проявлением неуважения к более чем 1 млн азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, насильно изгнанных со своих земель», - сказал он.

На своей странице в соцсети Twitter Х.Гаджиев написал, что съемки шоу-программы на подвергшихся этнической чистке территориях являются постыдным поведением. «Это необходимо прекратить», - подчеркнул он.

Как сообщалось, на своей странице в соцсетях Э.Бурден написал о посещении оккупированного армянами азербайджанского города Шуша для своего телешоу «Энтони Бурден: неизвестные места».

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, СПИСОК, ТЕЛЕВЕДУЩИЙ


Похожие новости


МИД Азербайджана может включить в «черный список» по Нагорному Карабаху ведущего телешоу на CNN МИД Азербайджана включил 3 членов Палаты представителей США в "черный список" за незаконный визит в Нагорный Карабах МИД Азербайджана может включить в «черный список» по Нагорному Карабаху корреспондента «Amnesty Press» Российский писатель и политик Эдуард Лимонов внесен в «черный список» МИД Азербайджана за незаконное посещение Карабаха МИД Азербайджана исключил испанского журналиста из «черного списка» по Нагорному Карабаху после его извинений МИД Азербайджана включит в «черный список» музыкантов из Италии и Словении за незаконный визит в Карабах

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]