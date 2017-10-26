Телеведущий шоу на CNN включен в «черный список» по Нагорному Карабаху – МИД Азербайджана

Телеведущий шоу на CNN, американский шеф-повар Энтони Бурден включен в «черный список» МИД Азербайджана за незаконное посещение оккупированных территорий страны, заявил пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев в интервью известному американскому медийному изданию «Buzzfeed news».
«Э.Бурден включен в «черный список» нежелательных лиц за проявление неуважения к территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и нарушение азербайджанского законодательства», - отметил Х.Гаджиев.
«Мы сожалеем, что Бурден превратился в инструмент оправдания оккупации Арменией территории Азербайджана и пропаганду сокрытии этого факта. Подготовка шоу-программы на тему кухни на оккупированных территориях является проявлением неуважения к более чем 1 млн азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, насильно изгнанных со своих земель», - сказал он.
На своей странице в соцсети Twitter Х.Гаджиев написал, что съемки шоу-программы на подвергшихся этнической чистке территориях являются постыдным поведением. «Это необходимо прекратить», - подчеркнул он.
Как сообщалось, на своей странице в соцсетях Э.Бурден написал о посещении оккупированного армянами азербайджанского города Шуша для своего телешоу «Энтони Бурден: неизвестные места».
Р.Бабаев
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