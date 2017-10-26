В Таиланде началась церемония кремации умершего более года назад короля

В столице Таиланда началась церемония кремации бывшего короля Пхумипона Адульядета, который скончался более чем год назад, сообщает в четверг агентство Associated Press.
Церемония кремации проходит в рамках мероприятий, посвященных прощанию с монархом, под председательством действующего короля страны Махи Вачиралонгкона.
В соответствии с местными традициями забальзамированное тело бывшего короля Таиланда будет доставлено на специальной колеснице к королевскому крематорию, сопровождать процессию будут сотни военнослужащих.
Посмотреть за этой процессией на улицах Бангкока собрались тысячи местных жителей, некоторые из которых даже ночевали на улице, чтобы занять хорошие места для наблюдения.
Пятидневная церемония погребения бывшего короля началась накануне - спустя более чем год после кончины Пхумипона Адульядета.
Церемонии погребения высокопоставленных представителей королевской семьи Таиланда представляют собой масштабные и дорогостоящие мероприятия - последняя такая церемония проходила в стране более 70 лет назад.
Король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался 13 октября 2016 года в возрасте 88 лет. Он стал королем Таиланда в 1946 году и находился на престоле дольше всех других монархов в новейшей мировой истории.
1 декабря прошлого года Маха Вачиралонгкон, сын Пумипона Адульядета, вступил на престол Таиланда как Рама X - десятый король династии Чакри, основанной в 1782 году.
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