В Баку в рамках ротации вернулась группа военнослужащих, действующих в составе международной миротворческой миссии в Афганистане

Группа азербайджанских военнослужащих-миротворцев, действующих в составе Международных сил содействия безопасности (ISAF) в Афганистане, вернулась в Баку в рамках ротации, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«В соответствии с планом ротации, группа, состоящая из 50 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, действующая в составе не боевой миссии «Решительная поддержка», проводимой НАТО в Исламской Республике Афганистан, вернулась в Баку», - сказано в сообщении.
Миротворческая миссия ВС Азербайджана началась в Афганистане с 20 ноября 2002 года.
В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск ВС Азербайджана.
Р.Бабаев
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