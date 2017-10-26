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Внешняя политика 26.10.2017 11:45

В Баку в рамках ротации вернулась группа военнослужащих, действующих в составе международной миротворческой миссии в Афганистане

Группа азербайджанских военнослужащих-миротворцев, действующих в составе Международных сил содействия безопасности (ISAF) в Афганистане, вернулась в Баку в рамках ротации, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«В соответствии с планом ротации, группа, состоящая из 50 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, действующая в составе не боевой миссии «Решительная поддержка», проводимой НАТО в Исламской Республике Афганистан, вернулась в Баку», - сказано в сообщении.

Миротворческая миссия ВС Азербайджана началась в Афганистане с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск ВС Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: АФГАНИСТАН, МИРОТВОРЦЫ, РОТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]