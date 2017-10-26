Seba увеличила в 2016 году убытки на 53%

Чистый убыток ОАО "Seba" в 2016 году составил 3 млн 341,335 тыс. манатов, что на 52,8% больше показателя 2015 года.
Согласно финансовой отчетности общества за минувший год, продажи в 2016 году составили на сумму 48 млн 216,652 тыс. манат (рост на 5,3%). При этом обществом в минувшем году было реализовано 16 млн 60,658 кг продукции (рост на 1,9%).
Средняя продажная цена в 2016 году составила 3 манат за 1 кг против 2,91 манат за 1 кг годом ранее.
Активы общества увеличились в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 5,9%, до 52 млн 234,308 тыс. манатов. Долгосрочные активы общества за 2016 год составили 37 млн 154,035 тыс. манат (рост на 1,3%), краткосрочные – 15 млн 80,273 (рост на 19,3%). В структуре долгосрочных активов 11 млн 725 тыс. приходится на долгосрочные денежные вложения, 7 млн 84,198 тыс. – капитальные вложения.
Капитал общества на начало 2017 года составил 26 млн 234,391 тыс. манат (спад на 11,4%).
Нераспределенная прибыль на конец 2016 года составила 10 млн 552,98 тыс. манатов (спад на 24,3%), уставный капитал – 4 млн 790,592 тыс. манат.
Обязательства общества на конец отчетного периода равны 25 млн 999,917 тыс. манат (рост на 34%).
ОАО «Seba» создано в 1996 году за счет реконструкции материально-технической базы Девечинской птицефабрики, работавшей с 1981 года.
Фабрика ОАО «Seba» расположена на площади в 135 га. На территории фабрики действует 90 строений, из 52 сарая для птиц (бройлерные постройки для содержания птиц), а также занято около 800 работников. Ежегодный объем производства мяса птицы на предприятии составляет 13 тыс. тонн.
Н.Аббасова
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