В Финляндии четыре человека погибли при столкновении военного грузовика с поездом

В Финляндии в четверг утром в городе Раасепори в южной части страны на железнодорожном переезде столкнулся военный грузовик SA-150 с пассажирским поездом.

Как сообщил департамент полиции Лянси-Ууденмаа, погибли четыре человека, в том числе три призывника и один пассажир поезда. По сообщению спасательной службы, столкновение произошло около 8 часов утра.

"Пассажирский состав, который двигался из города Карьаа в Ханко, столкнулся с машиной. Есть пострадавшие", - подтвердил диспетчер железнодорожного сообщения.

В аварии пострадали также 11 человек. Семеро, получивших легкие ранения, отправлены в местную больницу, еще четверо с тяжелыми ранениями - в столичную больницу Тёёлё. Столкновение произошло на неохраняемом железнодорожном переезде на улице Лексваллинтие условиях обильного снегопада.