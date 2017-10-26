В Финляндии четыре человека погибли при столкновении военного грузовика с поездом

В Финляндии в четверг утром в городе Раасепори в южной части страны на железнодорожном переезде столкнулся военный грузовик SA-150 с пассажирским поездом.
Как сообщил департамент полиции Лянси-Ууденмаа, погибли четыре человека, в том числе три призывника и один пассажир поезда. По сообщению спасательной службы, столкновение произошло около 8 часов утра.
"Пассажирский состав, который двигался из города Карьаа в Ханко, столкнулся с машиной. Есть пострадавшие", - подтвердил диспетчер железнодорожного сообщения.
В аварии пострадали также 11 человек. Семеро, получивших легкие ранения, отправлены в местную больницу, еще четверо с тяжелыми ранениями - в столичную больницу Тёёлё. Столкновение произошло на неохраняемом железнодорожном переезде на улице Лексваллинтие условиях обильного снегопада.
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