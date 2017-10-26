Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0107 RUR   0.0294 GBR   2.2553 TRY   0.4527

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.90 Brent   57.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 19° Завтра 12° 17° 28 Окт 14° 19° 29 Окт 13° 22°

Дальнее зарубежье 26.10.2017 11:56

В Финляндии четыре человека погибли при столкновении военного грузовика с поездом

В Финляндии в четверг утром в городе Раасепори в южной части страны на железнодорожном переезде столкнулся военный грузовик SA-150 с пассажирским поездом.

Как сообщил департамент полиции Лянси-Ууденмаа, погибли четыре человека, в том числе три призывника и один пассажир поезда. По сообщению спасательной службы, столкновение произошло около 8 часов утра.

"Пассажирский состав, который двигался из города Карьаа в Ханко, столкнулся с машиной. Есть пострадавшие", - подтвердил диспетчер железнодорожного сообщения.

В аварии пострадали также 11 человек. Семеро, получивших легкие ранения, отправлены в местную больницу, еще четверо с тяжелыми ранениями - в столичную больницу Тёёлё. Столкновение произошло на неохраняемом железнодорожном переезде на улице Лексваллинтие условиях обильного снегопада.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]