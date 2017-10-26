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Финансы 26.10.2017 12:02

Еврокомиссия выделит Азербайджану 13,5 млн евро на поддержку экономических реформ

Правительство Азербайджана и Европейская комиссия подписали соглашение о финансировании «Программы механизма технического сотрудничества» в рамках программы действий Инструмента европейского соседства для Азербайджана.

Документ подписали министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и глава представительства ЕС в Баку Кестутис Янкаускас, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Данное соглашение направлено на поддержку реформ, проводимых в экономической, финансовой и судебной сферах в стране.

В рамках программы будут проводиться различные мероприятия в сферах оказания гражданам юридической помощи, поддержка экспорта, совершенствование системы стандартов, управление государственными финансами и др.

Для реализации программы ЕС выделит Азербайджану 13,5 млн евро.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕВРОКОМИССИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]