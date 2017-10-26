Еврокомиссия выделит Азербайджану 13,5 млн евро на поддержку экономических реформ

Правительство Азербайджана и Европейская комиссия подписали соглашение о финансировании «Программы механизма технического сотрудничества» в рамках программы действий Инструмента европейского соседства для Азербайджана.

Документ подписали министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и глава представительства ЕС в Баку Кестутис Янкаускас, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Данное соглашение направлено на поддержку реформ, проводимых в экономической, финансовой и судебной сферах в стране.

В рамках программы будут проводиться различные мероприятия в сферах оказания гражданам юридической помощи, поддержка экспорта, совершенствование системы стандартов, управление государственными финансами и др.

Для реализации программы ЕС выделит Азербайджану 13,5 млн евро.

Б.Рустамбеков