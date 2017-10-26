Саудовская Аравия направит $500 млрд на создание новой экономической зоны

Саудовская Аравия направит $500 млрд на создание города-экономической зоны на северо-западе страны - это самый амбициозный и дорогой проект в программе диверсификации экономики, реализуемой саудовскими властями, пишет газета Financial Times. Новый город c названием Neom будет иметь собственную регулятивную среду и находиться под контролем принца Мухаммеда бен Салмана.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет государственных средств, ресурсов саудовского госинвестфонда Public Investment Fund (PIF), а также частных инвестиций. Neom расположится на территории площадью 260 тыс. квадратных километров на побережье Красного моря по соседству с Иорданией и Египтом и будет обеспечиваться электроэнергией, создаваемой из возобновляемых источников.

Целью создания свободной экономической зоны является привлечение инвестиций в новые технологии, возобновляемую энергетику и робототехнику. Власти Саудовской Аравии рассчитывают, что к 2030 году вклад Neom в ВВП страны составит $100 млрд. В прошлом году правительство страны объявило о запуске программы трансформации экономики, стремясь сократить ее зависимость от нефтяного сектора. Программа предусматривает приватизацию активов, создание 1,2 млн рабочих мест в частном секторе и сокращение безработицы с 11,6% до 9% к 2020 году.

Саудовская Аравия раньше уже не раз объявляла о планах запуска многомиллиардных проектов создания экономических зон. Десять лет назад власти страны объявили о создании шести новых городов, однако из этих проектов развитие получил лишь один - Экономический город короля Абдаллы. Принц бен Салман обещает, что в случае Neom ситуация будет другой. "Мы не хотим, чтобы через 15 лет нам пришлось думать о том, что мы упустили возможности, которые несет в себе этот проект", - заявил принц.