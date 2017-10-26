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Бизнес и законодательство 26.10.2017 12:09

Замминистра экономики возглавит делегацию Азербайджана на министерской встрече CAREC

Азербайджанская делегация во главе с заместителем министра экономики Ниязи Сафаровым примет участие 27 октября в Душанбе в министерской встрече программы центрально-азиатского Экономического Сотрудничества (CAREC), отмечается в сообщении бакинского офиса Азиатского банка развития (АБР).

"На министерской встрече планируется одобрение новой стратегии CAREC 2030, которая расширит мандат программу и заложит основу для следующего этапа роста", - отмечается в сообщении.

В работе министерской встречи примет участие и президент АБР.

CAREC образовано в 1997 году и является консультативным форумом. Основные направления деятельности - реализация совместных проектов в развитии торговых отношений, энергетики и транспортной инфраструктуры.

А.Азизов

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Тэги: CAREC, КОНФЕРЕНЦИЯ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]