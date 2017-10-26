Замминистра экономики возглавит делегацию Азербайджана на министерской встрече CAREC

Азербайджанская делегация во главе с заместителем министра экономики Ниязи Сафаровым примет участие 27 октября в Душанбе в министерской встрече программы центрально-азиатского Экономического Сотрудничества (CAREC), отмечается в сообщении бакинского офиса Азиатского банка развития (АБР).

"На министерской встрече планируется одобрение новой стратегии CAREC 2030, которая расширит мандат программу и заложит основу для следующего этапа роста", - отмечается в сообщении.

В работе министерской встречи примет участие и президент АБР.

CAREC образовано в 1997 году и является консультативным форумом. Основные направления деятельности - реализация совместных проектов в развитии торговых отношений, энергетики и транспортной инфраструктуры.

А.Азизов