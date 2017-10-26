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СНГ 26.10.2017 12:34

Саакашвили отказали в статусе беженца на Украине

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет об отказе Государственной миграционной службы в предоставлении экс-президенту Грузии, экс-главе Одесской обладминистрации, лидеру партии "Рух новых сил" Михаилу Саакашвили в получении статуса беженца.

"У нас есть новость. Если раньше я заявлял, что Саакашвили имеет статус, который делает невозможным его депортацию или его экстрадицию любым образом, то сейчас Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца, по которой он написал заявление, и господин Саакашвили, как всегда, в суд с оспариванием этого решения не обратился", - сказал Луценко журналистам в Киеве.

Таким образом, по его словам, "отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства", которые могли бы сделать невозможной депортацию или экстрадицию Саакашвили.

Как сообщалось, в июле президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили, который в то время находился за рубежом, украинского гражданства. 5 сентября замминистра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов заявил, что Минюст получил запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу Саакашвили.

10 сентября Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении сторонников, которые фактически прорвали границу, и с тех пор находится в Украине. После этого он обращался в Государственную миграционную службу о получении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, что является основанием для отказа в экстрадиции в другую страну.

13 октября Саакашвили заявил, что его юристы намерены заняться подачей иска в Высший административный суд Украины (ВАСУ) о незаконности лишения его гражданства Украины в ближайшие недели. Он подчеркнул, что не отказывается от намерения подать такой иск, и отметил, что всего на подачу иска у него было 6 месяцев.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]