Саакашвили отказали в статусе беженца на Украине

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет об отказе Государственной миграционной службы в предоставлении экс-президенту Грузии, экс-главе Одесской обладминистрации, лидеру партии "Рух новых сил" Михаилу Саакашвили в получении статуса беженца.
"У нас есть новость. Если раньше я заявлял, что Саакашвили имеет статус, который делает невозможным его депортацию или его экстрадицию любым образом, то сейчас Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца, по которой он написал заявление, и господин Саакашвили, как всегда, в суд с оспариванием этого решения не обратился", - сказал Луценко журналистам в Киеве.
Таким образом, по его словам, "отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства", которые могли бы сделать невозможной депортацию или экстрадицию Саакашвили.
Как сообщалось, в июле президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили, который в то время находился за рубежом, украинского гражданства. 5 сентября замминистра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов заявил, что Минюст получил запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу Саакашвили.
10 сентября Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении сторонников, которые фактически прорвали границу, и с тех пор находится в Украине. После этого он обращался в Государственную миграционную службу о получении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, что является основанием для отказа в экстрадиции в другую страну.
13 октября Саакашвили заявил, что его юристы намерены заняться подачей иска в Высший административный суд Украины (ВАСУ) о незаконности лишения его гражданства Украины в ближайшие недели. Он подчеркнул, что не отказывается от намерения подать такой иск, и отметил, что всего на подачу иска у него было 6 месяцев.
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