Telegram обжаловал штраф за отказ сотрудничать с ФСБ

Telegram обжаловал штраф в 800 тыс. рублей, назначенный московским судом, за отказ сотрудничать с ФСБ.
16 октября мировой суд судебного участка 383 Мещанского района МосквыоштрафовалTelegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.
Согласно оглашенным в суде материалам административного дела, 12 июля этого года ФСБ направила запрос в лондонский офис Telegram о необходимости предоставления в срок до 16 июля информации по шести телефонным номерам. Ответа от Telegram не последовало.
Позднее адвокат Павел Чиков, представляющий интересы Telegram, рассказал, что "Почта России"не доставила вовремязапрос ФСБ РФ о предоставлении в четырехдневный срок информации для декодирования сообщений пользователей.
"12 июля ФСБ попросила Телеграм прислать переписку нескольких пользователей до 19 июля. Но "Почта России" доставила письмо лишь 21 июля", - написал Чиков во в своем Telegram-канале.
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