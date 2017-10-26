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СНГ 26.10.2017 12:44

Telegram обжаловал штраф за отказ сотрудничать с ФСБ

Telegram обжаловал штраф в 800 тыс. рублей, назначенный московским судом, за отказ сотрудничать с ФСБ.

16 октября мировой суд судебного участка 383 Мещанского района МосквыоштрафовалTelegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Согласно оглашенным в суде материалам административного дела, 12 июля этого года ФСБ направила запрос в лондонский офис Telegram о необходимости предоставления в срок до 16 июля информации по шести телефонным номерам. Ответа от Telegram не последовало.

Позднее адвокат Павел Чиков, представляющий интересы Telegram, рассказал, что "Почта России"не доставила вовремязапрос ФСБ РФ о предоставлении в четырехдневный срок информации для декодирования сообщений пользователей.

"12 июля ФСБ попросила Телеграм прислать переписку нескольких пользователей до 19 июля. Но "Почта России" доставила письмо лишь 21 июля", - написал Чиков во в своем Telegram-канале.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]