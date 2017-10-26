Назарбаев примет участие в открытии железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 30 октября совершит рабочий визит в Азербайджан, сообщает сайт казахстанского лидера.
"30 октября 2017 года состоится рабочий визит Н.Назарбаева в Азербайджан. В ходе поездки планируется участие в торжественной церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс", - отмечается в информации.
Как сообщалось ранее, официальная церемония открытия железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) состоится 30 октября в Баку.
Грузия, Азербайджан и Турция 7 февраля 2007 года подписали межправительственное соглашение о создании железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс.
Проект включает строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км пройдет по территории Турции, 30 км – Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансируется Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.
Ранее министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан заявил, что по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс потенциально можно будет перевозить 34-35 млн тонн грузов в год.
«На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. Наша же среднесрочная цель выйти на уровень перевозки 20-22 млн тонн грузов в год по этому коридору», - заявил А.Арслан.
Р.Бабаев
Транспортировка нефти по трубопроводу БТД в 2021 году превысит 31 млн тонн
Власти Азербайджана планируют в 2019-2021гг сократить капвложения из госбюджета
Акционеры AFB Bank соберутся на внеочередное заседание в декабре
Религиозные экстремисты, ликвидированные СГБ Азербайджана, изготавливали «Коктейль Молотова» - прокуратура
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД
Диагностическая оценка знаний учителей в Азербайджане в 2018 году обойдется государству в 70,5 млн манат
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
Azeravtoyol получит 4,8 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
Лауреатом премии Сахарова 2017 года стала демократическая оппозиция Венесуэлы
Госдума ратифицировала договор о Таможенном кодексе ЕАЭС
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Азербайджанский вуз был представлен на образовательной выставке в Москве
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по услуге поездок на такси
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов