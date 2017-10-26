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Внешняя политика 26.10.2017 12:26

Назарбаев примет участие в открытии железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 30 октября совершит рабочий визит в Азербайджан, сообщает сайт казахстанского лидера.

"30 октября 2017 года состоится рабочий визит Н.Назарбаева в Азербайджан. В ходе поездки планируется участие в торжественной церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс", - отмечается в информации.

Как сообщалось ранее, официальная церемония открытия железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) состоится 30 октября в Баку.

Грузия, Азербайджан и Турция 7 февраля 2007 года подписали межправительственное соглашение о создании железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс.

Проект включает строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км пройдет по территории Турции, 30 км – Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансируется Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

Ранее министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан заявил, что по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс потенциально можно будет перевозить 34-35 млн тонн грузов в год.

«На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. Наша же среднесрочная цель выйти на уровень перевозки 20-22 млн тонн грузов в год по этому коридору», - заявил А.Арслан.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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