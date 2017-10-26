Власти Азербайджана намерены вести решительную борьбу с радикальными религиозными экстремистами

Предпринимаемые спецслужбами Азербайджана шаги по борьбе с религиозным экстремизмом должны заставить задуматься круги, финансирующих террористов, заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

«Предпринимаемые Службой госбезопасности Азербайджана шаги по борьбе с религиозными экстремистами должны заставить одуматься их финансистов», - подчеркнул М.Гурбанлы.

Он отметил, что недруги Азербайджана должны знать, что правоохранительные органы страны надежно обеспечивают безопасность и общественно-политическую стабильность в республике.

«Мы должны вести решительную работу против всех, кто хотят нарушить стабильность и совершать теракты, используя радикальные религиозные группы», - сказал М.Гурбанлы.

Накануне Служба госбезопасности Азербайджана заявила об уничтожении группы религиозных экстремистов, готовивших теракт на митинге оппозиции 28 октября.

«Было установлено, что группа людей, принявшая присягу одной из действующих за рубежом террористических группировок, собралась в доме гражданина Азербайджана Бахтияра Алекперова по прозвищу «Абдулла» в поселке Локбатан. Члены преступной группировки избрали Б.Алекперова своим «эмиром». С целью совершения череды терактов, члены группировки приобрели необходимые компоненты и кустарным способом изготовили взрывные и зажигательные устройства. 22 октября 2017 года они испытали их на территории поселка Локбатан», - отмечалось в сообщении СГБ.

Оперативно-техническим путем было определено, что на своих встречах члены группировки договорились совершить теракт на митинге в Баку, который состоится 28 октября. Целью экстремистской группировки была дестабилизация и нарушение общественно-политического спокойствия в стране.

В ходе спецоперации члены преступной группировки Бахтияр Алекперов, Анар Масимли по прозвищу «Абу Юнис» и Джавид Гусейнли оказали сопротивление и открыли огонь из огнестрельного оружия. Оперативная группа в рамках, определенных законодательством, предприняла ответные меры и уничтожила экстремистов из служебного оружия.

Р.Бабаев