В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека - МВД

Три человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана четырех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадал один человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 98 преступлений, 15 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 65 человек.

Зафиксировано четыре факт, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и два – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев