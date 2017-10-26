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СНГ 26.10.2017 13:41

В Кремле усомнились в достоверности доклада о воюющих на стороне ИГ россиянах

В Кремле подвергли сомнению доклад американской консалтинговой компании Soufan Group, согласно которому россияне лидируют по численности среди иностранцев, воюющих на стороне террористов в Сирии, однако признали, что угроза возвращения боевиков на родину существует.

"Мы никак не оцениваем результаты этого доклада. Мы не совсем понимаем, насколько можно доверять приведенным данным, на основе чего они подготовлены и какими источниками информации располагает эта организация", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в четверг.

"Мы, скорее, склонны подвергать сомнению достоверность этой информации", - подчеркнул Песков.

Вместе с тем он напомнил, что, принимая решение о начале операции в Сирии по просьбе легитимных властей, президент РФ Владимир Путин говорил, что, "помимо борьбы с терроризмом, РФ преследует цели защиты собственной безопасности, исходя из того, что несколько тысяч выходцев из России, в том числе с Северного Кавказа, по данным нашей разведки, находятся на территориях, тогда подконтрольных ИГ".

"Скорее, я вас призываю вспомнить эти слова президента РФ", - отметил пресс-секретарь главы российского государства.

На просьбу прокомментировать данные доклада о том, что в РФ вернулось порядка 400 боевиков, Песков сказал: "Я опять же подвергну сомнению эти цифры, но также хочу напомнить, что на самых разных уровнях отмечалась потенциальная опасность, что люди, примкнувшие к террористам, будут возвращаться на родину, а именно в Россию".

"Это представляет опасность, и об этом хорошо известно нашим спецслужбам. Противодействие этой потенциальной угрозе является одним из приоритетов", - подчеркнул он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]