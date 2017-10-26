Уровень одобрения деятельности Путина достиг в России 82%

Деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряют 82% россиян, не одобряют - 17%, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре". Работой Дмитрия Медведева на посту председателя правительства России довольны 46%, недовольны - 53% респондентов.

За прошедший месяц снизились оценки деятельности правительства РФ и Госдумы: сейчас их работу одобряют 48% и 41% соответственно против 52% и 45% в сентябре. Недовольны правительством 51%, Госдумой - 57% россиян (в сентябре - 47% и 54%). Респондентов также попросили назвать 5-6 политиков, общественных деятелей, которым они более всего доверяют.

На первом месте - Путин (60%, это самый высокий показатель с марта 2016 года). За ним следуют министр обороны РФ Сергей Шойгу (30%), глава МИД РФ Сергей Лавров (27%), Медведев и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (по 11%), лидер КПРФ Геннадий Зюганов (7%), глава Чечни Рамзан Кадыров и мэр Москвы Сергей Собянин (по 6%), спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (5%) и патриарх Кирилл (4%).

О том, что таких политиков нет, сказали 13% опрошенных, а каждый десятый (11%) не интересуется политикой. В целом, по мнению 57% россиян, дела в стране идут сегодня в правильном направлении. В том, что страна движется по неверному пути, убеждены 27% опрошенных. Затруднились ответить 16%.

Опрос проведен 20-24 октября среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.