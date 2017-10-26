Госдума ратифицировала договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

Госдума РФ на дополнительном заседании в четверг проголосовала за ратификацию договора о Таможенном кодексе (ТК) Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Договор обеспечивает единое таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе.

"ТК - это результат переговоров, там есть компромиссы, есть возможности для изменения правил, поскольку некоторые полномочия переданы на уровень национального законодательства. Это существенный шаг вперед с точки зрения регулирования таможенных правоотношений", - сообщил, представляя договор в Госдуме, замглавы Минфина Илья Трунин. По его словам, ратификация ТК потребует технического изменения 97 национальных законодательных актов, в том числе существенного обновления федерального закона о таможенном регулировании.

"Эти проекты уже подготовлены, и, когда появится формальная возможность, мы запустим процедуру рассмотрения в правительстве и внесения в Госдуму", - отметил замминистра. Новый ТК предусматривает изменение порядка регулирования в сфере таможенного дела, в частности, правил выпуска товаров, условий наделения лиц правом выступать в качестве декларантов, таможенных представителей, уполномоченных экономических операторов, правил применения таможенных пошлин, налогов в зависимости от таможенных процедур, а также расширение сферы применения электронного декларирования, дальнейшее смещение акцентов таможенного контроля на этап после выпуска товаров.

"Новый кодекс позволяет перевести большую часть таможенных операций в электронный вид, поскольку этот документ устанавливает приоритет электронных технологий над бумажными процессами", - сообщил замминистра финансов.

По его словам, новый кодекс подразумевает отказ от требования документа в момент представления таможенной декларации и переносит большую часть полномочий таможенных органов по контролю за правильностью таможенного оформления на этап после выпуска товаров. Также ТК предоставляет возможность совершения таможенных операций информационными электронными системами без участия должностных лиц.

"Сокращаются сроки таможенного оформления. Есть возможность выпустить товар в срок, не превышающий четыре часа с момента регистрации декларации", - отметил Трунин.

Таможенный кодекс освобождает от уплаты обеспечительных платежей при перевозке товаров железнодорожным или воздушным транспортом, содержит нормы о повышении статуса уполномоченного экономического оператора, закрепляет возможность принятия предварительного решения о происхождении товаров. "Что касается таможенных платежей, то тоже есть масса нововведений. Это расширение порядка предоставления рассрочек при таможенном оформлении, что сокращает нагрузку на импортеров", - пояснил замминистра.

Новый ТК содержит нормы, которые упрощают возможность взимания таможенных платежей при электронной торговле. Замминистра также сообщил, что достигнута договоренность о том, что все страны ЕАЭС закончат внутригосударственные процедуры к 1 января 2018 года. "То есть сам документ, мы надеемся, начнет действовать с 1 января 2018 года", - отметил он. Документ придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому еще в 2009 году.