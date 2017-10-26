Власти Азербайджана планируют в 2019-2021гг сократить капвложения из госбюджета

Правительство Азербайджана планирует в 2019-2021гг снизить объем капвложений из госбюджета.

Согласно бюджетным материалам правительства, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", в 2018 году объем государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете, составляет 4 млрд 924,2 млн манатов против 2 млрд 692 млн манатов на 2017 год (рост составит 82,9%).

Однако, начиная с 2019 года объем госкапвложений из бюджета будет сокращаться. В частности, на 2019 год их объем прогнозируется в 3 млрд 318,9 млн манатов, на 2020г – 3 млрд 319 млн манатов.

В 2021 году их объем по прогнозам составит 2 млрд 465,3 млн манатов.

А.Азизов