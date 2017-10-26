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Макроэкономика 26.10.2017 14:16

Власти Азербайджана планируют в 2019-2021гг сократить капвложения из госбюджета

Правительство Азербайджана планирует в 2019-2021гг снизить объем капвложений из госбюджета.

Согласно бюджетным материалам правительства, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", в 2018 году объем государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете, составляет 4 млрд 924,2 млн манатов против 2 млрд 692 млн манатов на 2017 год (рост составит 82,9%).

Однако, начиная с 2019 года объем госкапвложений из бюджета будет сокращаться. В частности, на 2019 год их объем прогнозируется в 3 млрд 318,9 млн манатов, на 2020г – 3 млрд 319 млн манатов.

В 2021 году их объем по прогнозам составит 2 млрд 465,3 млн манатов.

А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]