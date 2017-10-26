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26.10.2017 14:32

Азербайджанский вуз был представлен на образовательной выставке в Москве

В Москве состоялась 46-я Московская международная выставка «Образование и карьера». Азербайджанский государственный экономический университет представил на выставке свою экспозицию. Как известно, при вузе работает Русская экономическая школа (руководитель - доцент Мансур Бархударов). В ней осуществляется подготовка кадров по 9 специальностям на русском языке. За время работы в рамках школы вуз заключил ряд соглашений с российскими образовательными учреждениями, в том числе с Российским экономическим университетом имени Плеханова, Высшей школой экономики, Уральским федеральным университетом и Тюменским индустриальным университетом.

Русская экономическая школа Азербайджанского государственного экономического университета уже давно плодотворно сотрудничает с представительством Россотрудничества в Азербайджане и Российским информационно-культурным центром в Баку.

Пользуясь случаем, мы поздравляем наших азербайджанских коллег с успешным представлением своего вуза на московской выставке.

Фотографии:


1 - 2. АГЭУ на 46-й Московской международной выставке «Образование и карьера»

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]