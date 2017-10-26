Транспортировка нефти по трубопроводу БТД в 2021 году превысит 31 млн тонн

Правительство Азербайджана прогнозирует рост объема транспортировки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в 2021 году по сравнению с прогнозным показателем 2017 года на 1,6% - до 31,4 млн тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
Согласно прогнозам, в 2018 году по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан будет прокачано 30,5 млн тонн, в 2019-2020гг – по 32,2 млн тонн в год.
Как сообщалось, в 2017 году объем прокачки нефти по БТД прогнозируется на уровне 30,9 млн тонн.
В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз. Также, начиная с июня 2010 года, по БТД осуществляется прокачка туркменской нефти, с октября 2013 года – казахстанской нефти.
В 2016 году по нефтепроводу БТД было транспортировано 33,9 млн тонн нефти.
Протяженность нефтепровода БТД составляет 1768 км, из них в Азербайджане –443 км, в Грузии – 249 км, в Турции – 1076 км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.
Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); CIECO (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).
Н.Аббасова
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