Лауреатом премии Сахарова 2017 года стала демократическая оппозиция Венесуэлы

Лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2017 год стала группа деятелей демократической оппозиции Венесуэлы, "сопротивляющихся деградации демократии, прав человека и экономики в стране".

Лауреатов объявил в четверг председатель Европейского парламента Антонио Таяни на проходящей в Страсбурге пленарной сессии Европарламента.

В группу лауреатов включены депутаты парламента и политические заключенные. Лауреаты были выбраны из трех номинантов-финалистов на совещании руководителей политических фракций Европарламента.

В тройку кандидатов на получение премии имени Андрея Сахарова также входили гватемальская правозащитница Аура Лолита Чавес Ишкакик и шведский журналист эритрейского происхождения Давит Исаак.