Лауреатом премии Сахарова 2017 года стала демократическая оппозиция Венесуэлы

Лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2017 год стала группа деятелей демократической оппозиции Венесуэлы, "сопротивляющихся деградации демократии, прав человека и экономики в стране".
Лауреатов объявил в четверг председатель Европейского парламента Антонио Таяни на проходящей в Страсбурге пленарной сессии Европарламента.
В группу лауреатов включены депутаты парламента и политические заключенные. Лауреаты были выбраны из трех номинантов-финалистов на совещании руководителей политических фракций Европарламента.
В тройку кандидатов на получение премии имени Андрея Сахарова также входили гватемальская правозащитница Аура Лолита Чавес Ишкакик и шведский журналист эритрейского происхождения Давит Исаак.
Азербайджан и Афганистан обсудили перспективы военного сотрудничества
Азербайджан и Германия обсудили перспективы военного сотрудничества
Власти Азербайджана намерены вести решительную борьбу с радикальными религиозными экстремистами
Президент Азербайджана распорядился выделить «Азерсу» 15 млн манат для обеспечение населения водяными счетчиками
Yapi Kredi Bank Azerbaijan сократил за 9 месяцев активы на 10%
Задержан один из двух сбежавших в Азербайджане заключенных - Минюст
Повышения цен за проезд в автобусах не обсуждается – БТА
Количество семей, получающих адресную социальную помощь в Азербайджане, в III-ем квартале сократилось на 23 тыс.
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
Azeravtoyol получит 4,8 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Азербайджанский вуз был представлен на образовательной выставке в Москве
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по услуге поездок на такси
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов