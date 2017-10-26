Основную версию покушения на Фельгенгауэр связали с психическим состоянием нападавшего

Основная версия покушения на убийство заместителя главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Татьяны Фельгенгауэр связана с психическим состоянием нападавшего Бориса Грица, сообщили в СКР.

"Поведение в момент задержания и допроса Грица явно свидетельствует как минимум о его неуравновешенности и психической нестабильности", - сказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в четверг "Интерфаксу".

Она отметила, что "никакими реальными данными в пользу любых других версий на данный момент следствие не располагает". "Поэтому заявления адвокатов о какой-либо скрытой подоплеке преступления или участия в нем других лиц абсолютно несостоятельны", - сказала Петренко.

По ее словам, психическое состояние Грица "устанавливается экспертным путем".