Количество семей, получающих адресную социальную помощь в Азербайджане, в III-ем квартале сократилось на 23 тыс.

Государственная адресная социальная помощь в Азербайджане в сентябре 2017 года была оказана 97,2 тыс. семьям (400, 4 тыс. человек), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты республики.

Средний размер ежемесячной адресной помощи на каждую семью на 1 октября составил 150 манатов.

По итогам первого полугодия 2017 года адресную социальную помощь получали 120,3 тыс. малоимущих семей (498,4 тыс. человек).

Р.Бабаев