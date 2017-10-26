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Социум 26.10.2017 15:05

Количество семей, получающих адресную социальную помощь в Азербайджане, в III-ем квартале сократилось на 23 тыс.

Государственная адресная социальная помощь в Азербайджане в сентябре 2017 года была оказана 97,2 тыс. семьям (400, 4 тыс. человек), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты республики.

Средний размер ежемесячной адресной помощи на каждую семью на 1 октября составил 150 манатов.

По итогам первого полугодия 2017 года адресную социальную помощь получали 120,3 тыс. малоимущих семей (498,4 тыс. человек).

Р.Бабаев

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Тэги: СОЦПОМОЩЬ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]