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СНГ 26.10.2017 15:28

В МИД РФ выразили сожаление из-за "диких инсинуаций" вокруг убийства Кеннеди

В Москве назвали инсинуациями предположения о том, что убийца 35-го президента США Джона Кеннеди Ли Харви Освальд был связан со спецслужбами СССР.

"Даже страшно себе представить, что эта тема может быть преподнесена сегодня в таком абсолютно изуверском ключе", - заявила в четверг на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На протяжении нескольких десятилетий информация засекречивалась, и если сейчас даже вокруг этой темы начинают выстраиваться дикие инсинуации в контексте России, то можно только об этом сожалеть", - сказала Захарова, добавив, что "хочется получить информацию, а не дезинформацию".

Ранее в четверг стало известно, что по решению президента США Дональда Трампа, будет снят гриф "секретно" с документов о расследовании убийства Джона Фицджеральда Кеннеди.

В американских СМИ появились публикации, что в этих документах могут содержаться данные о действиях Ли Харви Освальда в Мехико, куда он ездил в сентябре 1963 года незадолго до убийства президента США. По утверждению СМИ, Ли Харви Освальд обращался за визами в посольства Кубы и СССР.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]