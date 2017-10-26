В Москве назвали инсинуациями предположения о том, что убийца 35-го президента США Джона Кеннеди Ли Харви Освальд был связан со спецслужбами СССР.

"Даже страшно себе представить, что эта тема может быть преподнесена сегодня в таком абсолютно изуверском ключе", - заявила в четверг на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На протяжении нескольких десятилетий информация засекречивалась, и если сейчас даже вокруг этой темы начинают выстраиваться дикие инсинуации в контексте России, то можно только об этом сожалеть", - сказала Захарова, добавив, что "хочется получить информацию, а не дезинформацию".

Ранее в четверг стало известно, что по решению президента США Дональда Трампа, будет снят гриф "секретно" с документов о расследовании убийства Джона Фицджеральда Кеннеди.

В американских СМИ появились публикации, что в этих документах могут содержаться данные о действиях Ли Харви Освальда в Мехико, куда он ездил в сентябре 1963 года незадолго до убийства президента США. По утверждению СМИ, Ли Харви Освальд обращался за визами в посольства Кубы и СССР.