Азербайджан и Иран планируют создать СП по производству сельскохозяйственной техники

Азербайджан и Иран ведут обсуждения по созданию совместного предприятия (СП) для производства сельскохозяйственной техники, сообщил журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Мы работаем над созданием СП по производству сельхозтехники. В настоящее время идут обсуждения. Кроме того, идут работы по созданию совместных предприятий и в других направлениях сельского хозяйства», - сказал министр.

Ш.Мустафаев отмели, что товарооборот между Азербайджаном и Ираном в 2016 году в сравнении с 2015 годом увеличился на 70%. По итогам же 9 месяцев текущего года товарооборот между двумя странами в сравнении с аналогичным периодом 2016 года вырос на 33%.

Б.Рустамбеков