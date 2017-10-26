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АПК 26.10.2017 15:32

Азербайджан и Иран планируют создать СП по производству сельскохозяйственной техники

Азербайджан и Иран ведут обсуждения по созданию совместного предприятия (СП) для производства сельскохозяйственной техники, сообщил журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Мы работаем над созданием СП по производству сельхозтехники. В настоящее время идут обсуждения. Кроме того, идут работы по созданию совместных предприятий и в других направлениях сельского хозяйства», - сказал министр.

Ш.Мустафаев отмели, что товарооборот между Азербайджаном и Ираном в 2016 году в сравнении с 2015 годом увеличился на 70%. По итогам же 9 месяцев текущего года товарооборот между двумя странами в сравнении с аналогичным периодом 2016 года вырос на 33%.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, СП, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]