Цена на Brent снизилась до $58,3 за баррель

Нефть эталонных марок умеренно снижается в ходе торгов в четверг, инвесторы продолжают оценивать данные о запасах топлива в США и перспективы продления соглашения об ограничении добычи нефти.
Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 уменьшилась на 17 центов (0,29%) - до $58,29 за баррель.
Декабрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 3 центов (0,06%) - до $52,15 за баррель.
Как стало известно накануне, товарные запасы нефти в США выросли на минувшей неделе на 900 тыс. баррелей, тогда как опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидали снижения запасов на 425 тыс. баррелей.
Вместе с тем наблюдалось резкое сокращение резервов бензина и дистиллятов - на 5,5 млн и 5,2 млн баррелей соответственно.
По словам аналитика Capital Economics Томаса Пью, в последние месяцы нефть марки Brent нашла новый уровень поддержки в районе $55 за баррель, что во многом связано с геополитическими рисками. Ранее марка торговалась в диапазоне от $45 до $55 за баррель.
Внимание инвесторов направлено на комментарии представителей стран ОПЕК и их партнеров в преддверии очередного заседания, которое состоится в Вене 30 ноября.
Как написала ранее WSJ со ссылкой на информированные источники, Саудовская Аравия и Россия хотят продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2018 года. Такая мера, по словам высокопоставленного саудовского чиновника, обеспечила бы "мягкий" выход из действующих ограничений, то есть предотвратило бы мгновенный выброс на рынок дополнительного предложения.
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